قال مدير مركز مكافحة الأمراض حيدر السائح إنّ مختبرات طب المجتمع ومختبر التقنيات الحيوية وباقي المختبرات في ليبيا، أجرت أكثر من 11 ألف اختبار في 24 ساعة.

وأوضح السائح أّنّ اعتصام الكوادر الطبية والمساعدة سبّب إرباكا واضحا لشغل المركز ووزارة الصحة، مضيفا أنّه في ظل الموجة الرابعة، من الضروري إعطاء الحقوق والمكافآت للعناصر الطبية والطبية المساعدة.

وتابع السائح أنّه ثمّة ازدحام كبير جدا لإجراء المسّحات، جراء قيام فرق الرصد باعتصام لأكثر من 3 أشهر، معتبرا أنّ مراكز العزل ذات سعة سريرية جيدة، ولكن لا وجود لعناصر طبية لتشغيلها.

وأفاد السائح أنّ مشغلات «بي سي أر» قاربت على النفاد، وأنّ العديد من المشاكل تحتاج إلى حلول، مشيرا أنّ البلاد في قمة الموجة الرابعة بعد تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة موجبة اليوم.

The post «السائح»: ليبيا في قمة الموجة الرابعة بعد تسجيل 3 آلاف إصابة في اليوم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا