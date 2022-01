قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف إنّهم يرون أنّ ليبيا قادرة على التعامل مع متحور أوميكرون، بالرغم من رصد قصور في اختبارات كورونا في بعض المناطق.

وذكرت هوف عبر حساب منظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط أنّ 28% من الليبيين تلقوا تطعيما جزئيا ضد كورونا، فيما جرى تلقيح 14% فقط بشكل كامل ضد الفيروس، الرقم الذي دفع بالصحة العالمية إلى التعهد بتقديم المزيد من التعزيزات المخبرية لليبيا.

وتابعت هوف أنّ ليبيا لم تصل بعد إلى معدل التلقيح المطلوب ضد فيروس كورونا على الرغم من كسر الإصابات حاجز الـ 1.000 حالة يوميا.

وأضافت هوف أنّه جرى تطعيم أكثر من 2 مليون شخص في ليبيا ضد فايروس كورونا حتى الآن، وأن هناك أكثر من مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى، بينما يوجد أكثر من 970 ألف شخص تلقوا الجرعتين.

يشار إلى أنّ منظمة الصحة العالمية أعلنت عن تسجيل سجلت نسبة مرتفعة من الإصابات بوباء كورونا بنحو 54.3 حالة إصابة لكل 100 ألف نسمة خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري.

The post الصحة العالمية: ليبيا قادرة على التعامل مع متحور أوميكرون appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا