تقرير – هواتف الايفون قد تقبل الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية قريباً!

في تقرير جديد مثير لوكالة بلومبيرج الإخبارية الأمريكية أفاد أن ابل تعمل على خدمة جديدة لهواتف الايفون بحيث تحعلها قادرة على قراءة البطاقات الائتمانية والدفع من خلالها.

هذه الإضافة لهواتف الايفون ستكون من خلال تحديث لنظام تشغيل iOS بحيث يمكن للايفون إتمام المعاملات المالية بالبطاقات الائتمانية بالاعتماد على شريحة الاتصال قريب المدى NFC الموجودة بالفعل في هواتف الايفون.

بعض بطاقات الائتمان متوافقة مع تقنية الاتصال قريب المدى NFC والتصور للأمر أن يكون إتمام المعاملات المالية بتقريب البطاقة الائتمانية للايفون ليتعرف عليها وتتم المعاملة.

بدأت ابل في تطوير خيار الدفع ببطاقة الائتمان في عام 2020 ، عندما استحوذت على شركة تُسمى Mobeewave مقابل 100 مليون دولار تقريباً، وهي شركة ناشئة ابتكرت تقنية تساعد الهواتف الذكية على قبول المدفوعات باستخدام NFC وبدون أي تجهيزات أو عتاد إضافي.

كما تقول شركة Mobeewave – المملوكة لآبل حالياً – على موقعها الرسمي فإنه يمكن باستخدام حلولها البرمجية جعل الهواتف الذكية تتم المعاملات المالية بمجرد تقريب البطاقة لظهر الهاتف كنا سبق وأشرنا بالاعتماد على شريحة NFC.

قد نرى هذه الميزة الجديدة في هواتف الايفون مع تحديث iOS قادم ربما مع تحديث iOS 15.4 في ربيع هذا العام أو مع تحديث iOS 16 الذي سيتم الإعلان عنه منتصف العام، وربما قد تكون أيضاً جزءًا من خدمة ابل باي Apple Pay للدفع الإلكتروني.

ما هي تقنية NFC ؟

هي تقنية تُعرف بذلك اختصاراً لمصطلح (Near Field Communication)، وكما يشير الاسم، فإنه يتيح لهواتف الايفون التفاعل مع الأجهزة القريبة لتبادل البيانات لاسلكيًا كقراءة معلومات البطاقة الائتمانية. شريحة NFC موجودة بالفعل في هواتف الايفون منذ ايفون 6.