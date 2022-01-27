أوميكرون يُخرج مسلسل غادة عبد الرازق من الموسم الرمضاني

أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عن إصابتها بفيروس كورونا، وخروج مسلسلها “أبواب خلفية” من السباق الرمضاني، حيث قالت النجمة المصرية في منشور عبر خاصية الستوري في حسابها في انستغرام: الحمد لله على كل شيء، طلعت المسحة إيجابية أومكيرون.

وبررت غادة عبد الرازق تأجيل المسلسل بصعوبة تصويره خلال الفترة الحالية مع الانتشار الكبير لفيروس كورونا في الوسط الفني المصري.

وكانت الفنانة المصرية قد اختارت المشاركة بالمسلسل المكوّن من 15 حلقة والذي كان مقررًا عرضه في النصف الثاني من الشهر الفضيل؛ لشعورها بالتعب من المسلسلات الطويلة التي تستمر لـ 30 حلقة.

يذكر أن غادة عبد الرازق ظهرت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “لحم غزال” الذي جمعها مع شريف سلامة، ووفاء عامر، وعمرو عبد الجليل، ومي سليم، وغيرهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية