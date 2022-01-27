تسريب موعد الكشف عن هاتف OnePlus Nord CE 2 5G!

مؤخراً فقط تم تسريب موعد الكشف عن هاتف OnePlus المرتقب Nord CE 2 5G على موقع تويتر بواسطة المُسرب الشهير Max Jambor والذي أشار في تغريدته إلى أنه سيكون الموافق يوم 11 فبراير القادم.

OnePlus Nord CE 2 5G قادم الشهر المقبل

بجانب موعد الكشف عن الهاتف، فقد أكد المُسرب على اسم الهاتف النهائي، وذلك بسبب أنه كان هناك التباس بشأن مكان تواجد رقم “2” في اسم الهاتف.

بعض التسريبات كانت تشير إلى الهاتف باسم Nord CE 2، بينما بعضها الأخر كانت تشير إليه باسم Nord 2 CE. ولكن بفضل Jambor فلقد تأكدنا الآن أن اسم الهاتف النهائي هو Nord CE 2 5G.

أيضاً إذا حاولنا إلقاء نظرة سريعة على الصورة التي شاركنا إياها Max فسوف نلاحظ أنها تكشف عن تصميم الكاميرا الخلفية للهاتف. يمكن رؤية عدستين كبيرتين في جزيرة الكاميرا، مع واحدة أصغر قليلاً في الأعلى ووحدة إضاءة Flash LED.

هذه التسريبات متوافقة تماماً مع عروض الجهاز التي تم تسريبها خلال الأيام الماضي، والتي سربها موقع 91Mobile على الإنترنت منذ عدة أيام قليلة.

من الأمام، يحتوي هاتف OnePlus Nord CE 2 5G على فتحة ثقب لكاميرا السيلفي في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة، وستكون الشاشة عبارة عن لوحة عرض مسطحة مع حواف نحيفة للغاية، ولكن يبدو أن الحافة السفلية أكثر سُمكاً من بقية الجوانب الأخرى.

بعض مواصفات الهاتف المحتملة

إذن يبدو بوضوح أن الهاتف سيحتوي على عدد إجمالي 4 كاميرا، ثلاثة في الخلف وواحدة في الأمام. ووفقاً للشائعات، فمن المُرجح أن يحتوي الهاتف على شريحة ميديا تيك متوسطة المدى Dimensity 900 SoC.

أما بالنسبة لمواصفات الكاميرا، فستوف تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، مصحوباُ بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 16 ميجابكسل.

يُقال أن الهاتف يستمد طاقته من بطارية سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 65 وات. بالتأكيد سيتم إطلاق الهاتف بواجهة الشركة المخصصة OnePlus OxygenOS 12 المستندة على نظام أندرويد 12.

ستكون الشاشة عبارة عن لوحة عرض قياسها 6.4 بوصة ودقتها +FHD بمعدل تحديث 90Hz. وعلى الأرجح سيأتي الهاتف بإصدارات مختلفة من ذاكرة الوصول العشوائي مثل 6 أو 8 أو 12 جيجابايت.

على كل حال، نتوقع أن نحصل على مزيداً من المعلومات بشأن الهاتف خلال الأيام القليلة القادمة قبل أن يتم إطلاقه بشكل رسمي خلال شهر فبراير.