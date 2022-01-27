سامسونج تحقق إيرادات قياسية في 2021

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن تحقيقها إيرادات قياسية في 2021، حيث حققت الشركة في الربع الرابع من العام المنصرم إيرادات بقيمة 63,7 مليار دولار، وهو أعلى رقم تحققه الشركة لربع في مسيرتها، في حين حققت إيرادات في المجمل العام بقيمة 232,5 مليار دولار.

وعزت سامسونج تحقيق الربع الأخير من 2021 لأرقام قياسية بالدخل التشغيلي الذي وصل لـ 11,5 مليار دولار، في حين وصل الدخل التشغيلي خلال العام لـ 42,9 مليار دولار.

وأشارت الشركة الكورية إلى تراجع مبيعات قسم الرقاقات في الربع الرابع وتحقيقها إيرادات بقيمة 21,6 مليار دولار ، بنسبة أرباح وصلت لـ 7,35 مليار دولار.

وأكدت سامسونج نمو مبيعات قسم الهواتف والأجهزة الاستهلاكية بعد دمجهما معًا، حيث حقق هذا القسم إيرادات في الربع الأخير بقيمة 24 مليار دولار.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية تتوقع نمو قسم رقاقات الذاكرة وقسم الشاشات بشكل كبير خلال العام الجاري؛ بسبب الطلب الكبير عليها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية