هذه هي المناطق التي ستحصل على نموذج Exynos 2200 من سلسلة Galaxy S22!

منذ عدة أيام قليلة أعلنت الشركة التي يقع مقرها في كوريا الجنوبية عن شريحة المعالجة الخاصة بها لمنصات الهواتف الذكية Exynos 2200 والمقرر أن يتم إطلاق هواتف سلسلة Galaxy S22 بها.

أكدت سامسونج من خلال الإعلان باحتواء شريحة Exynos 2200 على وحدة معالجة رسومية جديدة باسم Samsung Eclipse 920 المستندة على معمارية AMD mRDNA2.

تؤكد شركة سامسونج تفوق الشريحة الجديدة في نواحي عديدة على صعيد مستوى الأداء وخاصة في مجال الرسوميات. ولكن كما تعلمون، سيتم إطلاق سلسلة Galaxy S22 على هيئة متغيرين بشريحة Snapdragon 8 Gen 1 وشريحة Exynos 2200.

هذه هي المناطق التي ستحصل على متغيرات الشرائح

اليوم لدينا تغريدة جديدة من Dohyun Kim يدّعي من خلالها أنه على علم بالأماكن التي ستحصل على نموذج Snapdragon والمناطق التي ستحصل على نموذج Exynos.

يبدو من خلال التسريب، أن عدداً أقل من المناطق هذه المرة ستحصل على نموذج Exynos 2200 مقارنة بالسنوات السابقة. بشكل أساسي سوف يصل نموذج Exynos 2200 إلى أغلب مناطق أوروبا.

أما بالنسبة لسوق الولايات المتحدة الأمريكية فسوف تحصل على نموذج Snapdragon 8 Gen 1 وهذا يشتمل على سوق أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى شرق آسيا مثل الهند وفيتنام وتايلاند وإندونيسيا وغيرها من الدول الأخرى.

بينما سيحصل غرب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا على كل من نماذج Snapdragon و Exynos، وهذا يعني أن بعض الدول داخل هذه المناطق ستحصل إما على هذا أو على ذاك الأخر.

بالأمس، تم رصد النتائج المعيارية لنموذج Exynos 2200 لهاتف Galaxy S22 Ultra على منصة AnTuTu والتي تبين من خلالها أنه استطاع أن يحقق 1108 نقطة في الاختبار المستند على أداء النواة الفردية، بينما تمكن من تسجيل 965874 نقطة في الاختبار المعتمد على تعدد النوى.

عند مقارنة هذه النتائج المعيارية مع نتائج Snapdragon 8 Gen 1 التي تم تسريبها الشهر الماضي، فيبدو أن متغير Snapdragon هو الأقوى في أداء النواة الفردية لأنه تمكن من تسجيل 1219 نقطة، بينما تأتي الأفضلية لنموذج Exynos 2200 في أداء تعدد النوى.

مواصفات هاتف Galaxy S22 Ultra المحتملة

سيأتي هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra بشاشة 2X Dynamic AMOLED قياس 6.8 بوصة دقتها +QHD بمعدل تحديث 120Hz ومعدل سطوع 1750 نقطة ضوئية وسيتم تشغيل الهاتف بواجهة One UI 4.0 المستندة على أندرويد 12.

بالنسبة لقسم البصريات، فسيتضمن الهاتف كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مدعومة بتقنية OIS مع كاميرا تيليفوتو بدقة 10 ميجابكسل بتريب 3x مدعومة بتقنية OIS وكاميرا تيليفوتو أخرى 10 ميجابكسل بتقريب 10x مدعومة بتقنية OIS وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.

بالتأكيد سيأتي الهاتف بخيارات متنوعة من حيث الذاكرة العشوائية وسعة التخزين، على سبيل المثال 8 و 12 وربما 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وسعة تخزين 128 / 256 / 512 جيجابايت.

سيستمد الهاتف طاقته من بطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15 وات وسيتضمن الهاتف فتحة لقلم S-Pen.

يُقال أن الهاتف سيأتي بتكلفة قيمتها 1200 يورو تقريباً وسيتوفر بألوان مختلفة من بينها الأبيض والأسود والأخضر والأحمر وبعض الألوان الأخرى.