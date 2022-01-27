فاتورة – تطبيق إنشاء الفواتير في دقائق معدودة على الايفون والايباد!

هل تمتلك عملاً تجارياً تديره؟ هل أنت رجل أعمال وتجري صفقات الشراء دوماً بيم الحين والآخر؟ يمكنك الاعتماد على تطبيق فاتورة الذي يتيح لك إنشاء الفواتير في دقائق معدودة وفي خطوات بسيطة من الايفون والايباد.

مميزات تطبيق فاتورة:

واجهة استخدام سهلة تدعم اللغة العربية.

سهولة إدخال البيانات والعناصر إلى الفاتورة.

إمكانية إضافة التوقيع الخاص بك إلى الفاتورة.

إمكانية إضافة شعار الشركة أو المتجر إلى الفاتورة.

ميزة حفظ الفاتورة بصيغة PDF لسهولة مشاركتها أو طباعتها.

التعديل على الفاتورة بسهولة وفي وقت قصير.

إمكانية إنشاء عدد لامحدود من الفواتير.

ميزة معاينة الفاتورة قبل حفظها.

مع التطبيق، لا ضرورة إلى وجود حاسوب من حولك لإنشاء فاتورة!

الملائمة:

يعمل على أجهزة الايفون والايبود-تاتش والآيباد.

نظام تشغيل ملائم: iOS 13.0 فما أحدث.

الحجم : 5 ميجابايت

تحميل تطبيق فاتورة:

المبرمج: JigsawLab