إطلاق اسم محمود حميدة على الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية

كشفت اللجنة المنظمة للدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، عن إطلاق اسم الفنان المصري محمود حميدة على الدورة المقرر إقامتها في الفترة ما بين 1 و7 أكتوبر المقبل.

وبرر رئيس المهرجان الأمير أباظة هذا الاختيار بالمسيرة الكبيرة لمحمود حميدة، الذي وصفه بالفنان المثقف، وقال إنّ محمود حميدة مُطّلع على جميع الأمور المتعلقة بالسينما، كما أنّه يملك شغفاً لمشاهدة الأفلام التي يؤمن بقدرتها على ربط الثقافة بين العشوب.

من جانبه أصدر الفنان محمود حميدة بياناً رسمياً عبّر من خلاله عن سعادته بهذا التكريم، وقال إنّه تناقش مع مدير المهرجان حول تفاصيل الدورة الجديدة، وعبّر عن شوقه للقاء جمهور الإسكندرية.

يُذكر أنّ محمود حميدة قدّم خلال مسيرته مجموعة كبيرة من الأعمال في الدراما والسينما، أبرزها حارة الشرفاء، حرب الفراولة، الرجل الثالث، المصير، الإمبراطور وغيرها من الأعمال.

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