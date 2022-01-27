طبيبة روسية تكشف كم يستمر مرض المطعمين ضد “كوفيد-19”

روسيا – أعلنت الدكتورة لودميلا لابا، المدير العام لمركز خودانوفا لتصحيح المناعة، أنه حتى إذا أصيب الشخص المطعم ضد “كوفيد-19” بالمرض فإن مسار الفيروس يكون خفيفا. وليس كغير المطعمين.

وتشير الطبيبة، في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أن التطعيم ضد عدوى الفيروس التاجي المستجد، يخفض من احتمال الإصابة بمرض “كوفيد-19″، ولكن مع ذلك ليس مستبعدا إصابة الشخص المطعم أيضا، أي أن التطعيم لا يضمن وقاية 100 بالمئة، ولكنه يجعل مسار المرض خفيفا ولا يستمر أكثر من ثلاثة أيام.

وتقول، “جميع المرضى يشكون من الضعف والتعب وفرط التعرق ومن صداع وآلام في المفاصل. ولكن هذه الأعراض تختفي لدى الأشخاص المطعمين خلال 1-3 أيام. كما أن درجة الحرارة لدى المطعمين قد ترتفع أيضا ولكن ليوم واحد فقط. وعموما لا يحتاجون إلى أي علاج”.

وتضيف، يمنع التطعيم الإصابة بالشكل الحاد لمرض “كوفيد-19”. وإذا أصيب بالمرض شخص غير مطعم، فسوف يحتاج على الأقل إلى عشرة أيام ليتعافى منه.

المصدر: نوفوستي

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