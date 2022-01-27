تحديث iOS 16 القادم – هذه بعض ملامح التحديث القادم!

تحديث iOS 15 صدر قبل أشهر ببعض المزايا المهمة مثل تحسين الإشعارات ورفع كفاءة تطبيق فيس تايم ووضعية التركيز Focus وخاصية النص الحي وغير ذلك. فما الذي نتوقعه من تحديث iOS 16 القادم؟

في الحقيقة نحن لا نعرف الكثير عن التحديث القادم إلا أن هناك شائعات تدور الآن في الأجواء ومنها ما جاء من المسرب LeaksApplePro مؤخراً.

المسرب الشهير ذكر أن تحديث iOS 16 سوف يأتي مع ميزة الويدجت المتفاعلة Interactive Widgets وهي ميزة طال انتظارها.

صحيح أن ميزة التطبيقات المصغرة Widgets على الشاشة الرئيسية موجودة في الايفون والايباد منذ iOS 14 لكنها لا تتفاعل مع المستخدم ولا تستجيب للمس فقط يمكن للمستخدم التحكم في وجودها وتحريكها على الشاشة.

الويدجت في iOS 16 سوف تتفاعل مع المستخدم ويمكن من خلالها إجراء مهام بعينها مثل التحكم بسطوع الشاشة، التحكم بإضاءة الفلاش، تشغيل الموسيقى، ساعة إيقاف، وغير ذلك فيما يتعلق بالويدجت الافتراضية في النظام.

يمكن لأصحاب التطبيقات التي لديها ويدجت إضافة المزيد من الخصائص لها بما يتماشى مع طبيعة كل تطبيق.

جدير بالذكر أن هذا النوع من الويدجت موجود في نظام الأندرويد منذ سنوات، إلا أن ابل عندما قررت إضافته مع تحديث iOS14 للايفون والايباد كانت بغرض عرض المعلومات فقط لا أكثر.

من التسريبات السابقة حول تحديث iOS 16 كانت نية ابل إضافة خاصية التعرف على الحوادث والاتصال مباشرةً بالطواريء بعدها.