“كابتن أمريكا” و”ذا روك” في عمل أكشن كوميدي

يستعد الفنانان العالميان كريس إيفانز (كابتن أمريكا) وداوين جونسون (ذا روك)، للعب بطولة فيلم أكشن كوميدي سيحمل اسم Red One.

وستدور أحداث الفيلم الذي يُعد من فئة أفلام العطلات في إطار أكشن كوميدي، وسيتم عرضه في دور السينما العالمية خلال العام الجاري.

وأشارت المواقع المختصة بالسينما الأمريكية إلى أنّ فيلم Red One سيكون من تأليف كريس مورغان وإخراج جيك كاسدين، وبطولة عدد من نجوم السينما في هوليوود.

من جهةٍ أخرى يستعد ذا روك لتصوير أكثر من جزء في فيلم Red Notice، الذي تُنتجه شبكة نتفليكس والذي سيتم عرضه بشكل متتالي خلال السنوات المقبلة.

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