عالمياً: ريدمي تطلق 4 هواتف ضمن عائلة Note 11 بشاشة 120Hz وكاميرا 108 ميجابكسل

أعلنت العلامة التجارية ريدمي التابعة لشركة التكنولوجيا العملاقة الصينية شاومي عن 4 هواتف جديدة ضمن عائلة Redmi Note 11 والتي تم إطلاقها في موطن الشركة الرئيسي خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.

الأجهزة الأربعة هي Redmi Note 11 و Redmi Note 11S و Redmi Note 11 Pro و Redmi Note 11 Pro 5G. وجميع الهواتف عبارة عن هواتف متوسطة المدى تستهدف مستخدمي الفئة المتوسطة ومحدودي الدخل.

بدون أدنى شك، سيكون هاتف Redmi Note 11 Pro 5G هو الأقوى والأبرز ضمن هواتف السلسلة، ثم يليه مباشرةً نفس الهاتف ولكن إصدار 4G LTE، ثم يليه Redmi Note 11S، وفي النهاية تستقر السلسلة على الإصدار القياسي Redmi Note 11.

مواصفات طُرز Pro من سلسلة Redmi Note 11

يحتوي كل من Redmi Note 11 Pro و Redmi Note 11 Pro 5G على شاشة ضخمة DotDisplay قياس 6.67 بوصة دقتها +FHD بمعدل تحديث 120Hz.

يتم تشغيل إصدار 5G بواسطة شريحة كوالكم متوسطة المدى Snapdragon 695 SoC، بينما يتم تشغيل إصدار 4G LTE بواسطة شريحة ميديا تيك متوسطة المدى Helio G96 SoC.

شرائح المعالجة في كلا الطرازين مقترنة بذاكرة عشوائية 6 جيجابايت و 8 جيجابايت من النوع LPDDR4X، مع ذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت من النوع UFS 2.2.

كلا الهاتفين يستمدان طافتهما من خلال بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع توفير الدعم لتقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 67 وات. كلا الهاتفين لديهما كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل من أجل الصور الشخصية ومكالمات الفيديو.

بينما يحتوي طراز 5G على ثلاث كاميرات في الخلف تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل.

أما هاتف Redmi Note 11 4G يحتوي على 4 كاميرات في الخلف. المستشعر الرئيسي بدقة 108 ميجابكسل، مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو وعدسة لاستشعار العُمق بدقة 2 ميجابكسل على التوالي.

يحتوي كلا الهاتفين على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مُثبت على الجانب فوق زر الطاقة الرئيسي، وكلاهما ثنائي الشريحة. يحتوي كلا الهاتفين أيضاً على فتحة توسعة للتخزين microSD. يحتوي كلا الهاتفين على مكبر الأشعة تحت الحمراء.

كلا الهاتفين يحتويان على سماعات ستريو مزدوجة ومقبس 3.5 ملم لسماعة الرأس وتأتي أبعادها على شكل 164.19×76.1×8.12 مم ويزن 202 جرام.

بالنسبة للألوان يأتي طراز 5G بألوان الجرافيت والرمادي والأبيض القطبي والأزرق الأطلسي. يتم تقديم المتغير العادي في نماذج الجرافيت والرمادي والقطبي والأبيض والنجم الأزرق.

يشتمل كلا الهاتفين على حواف نحيفة مع فتحة كاميرا في مركز منتصف الشاشة وتم وضع الكاميرات الخلفية في الجزء العلوي الأيسر من الجانب الخلفي.

يبدأ سعر طراز Redmi Note 11 Pro من 179$ دولار أمريكي، بينما يبدأ سعر Redmi Note 11 Pro 5G من 249$ دولار أمريكي.

مواصفات Redmi Note 11 & Redmi Note 11S

يحتوي كلا الهاتفين على شاشة 6.43 بوصة دقتها +FHD بمعدل تحديث 90Hz وهي كذلك شاشات DotDisplay. يتم تشغيل هاتف Note 11S بواسطة معالج Helio G96، بينما يأتي الطراز القياسي بمعالج Snapdragon 680 SoC.

يحتوي كلا الهاتفين على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع توفير الدعم لتقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات. يأتي الإصدار الأول من Redmi Note 11S بذاكرة عشوائية 6 جيجابايت + ذاكرة تخزين 64 جيجابايت. الإصدار الثاني يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزين 128 جيجابايت. ذاكرة الرامات من النوع LPDDR4X ونوع ذاكرة التخزين UFS 2.2.

أما الطراز القياسي، فيأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجابايت LPDDR4X مع ذاكرة تخزين 64 جيجابايت نوعها UFS 2.2. الطراز الأخر بذاكرة عشوائية 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية 128 جيجابايت.

يحتوي كلا الهاتفين على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مُثبت على الجانب فوق زر الطاقة الرئيسي، وكلاهما ثنائي الشريحة. يحتوي كلا الهاتفين أيضاً على فتحة توسعة للتخزين microSD. يحتوي كلا الهاتفين على مكبر الأشعة تحت الحمراء.

يشتمل Redmi Note 11S على كاميرا رئيسية 108 ميجابكسل، مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

يأتي الإصدار الأساسي بكاميرا رئيسية 50 ميجابكسل، مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وعدسة للعُمق بدقة 2 ميجابكسل.

أما بالنسبة للكاميرا الأمامية، فيحتوي طراز Note 11S على كاميرا أمامية دقتها 16 ميجابكسل، بينما يحتوي هاتف Redmi Note 11 على كاميرا أمامية دقتها 13 ميجابكسل.

يأتي Redmi Note 11S بألوان الجرافيت والرمادي والأزرق الشفق والأبيض اللؤلؤي. أما Note II على الجانب الآخر ، متوفر بألوان الجرافيت الرمادي والأزرق الشفق والأزرق النجمي.

يبدأ سعر Redmi Note 11S من 299 دولارًا. يبدأ سعر Redmi Note 11 عند 329 دولارًا.