شاومي تُطلق النسخة العالمية من واجهة MIUI13

كشفت شركة شاومي الصينية عن النسخة العالمية من واجهتها الجديدة MIUI13، والتي جلبت معها عدداً كبيراً من المميزات.

وستسمح الواجهة الجديدة لأجهزة شاومي المتعددة التي تعمل في شبكة واحدة، بالتكامل بطريقة غير مسبوقة.

وقالت الشركة الصينية، إنّ واجهتها الجديدة ستُحسّن أداء الهواتف الذكية بشكلٍ كبير.

وزودت شاومي واجهة MIUI13 بميزة Liquid Storage (الذاكرة السائلة)، التي تسمح بتجزئة البيانات المخزنة، الأمر الذي يؤدي لانخفاض معدلات القراءة والكتابة بنسبة 7%.

وستحتوي الواجهة الجديدة على خط Sans-Serif الذي يُبسّط الحروف والعلامات والأرقام، ويجعلها أكثر تناسقاً ووضوحاً.

كما أضافت شاومي للواجهة الجديدة خلفيات مميزة كالأزهار التي تفتح من جانب واحد عند تشغيل الهاتف، وأدوات صُممت بطريقة تجعلها تعمل بشكل أفضل مع الشبكة.

يُذكر أنّ الواجهة الجديدة ستصل لعدد كبير من الهواتف أهمها: Xiaomi 11، Xiaomi 11t، Xiaomi 11t Pro، Xiaomi 11 Ultra، Xiaomi 11i، Redmi Note 11 Pro 5G، Redmi Note 11 وغيرها من الأجهزة.

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