الكاتب الليبي محمد النعاس في قائمة الجائزة العالمية للرواية العربية

أعلن الكاتب الليبي محمد النعاس، ترشيح كتابه “خبز على طاولة الخال ميلاد” في القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية.

وهنّأ النعاس، دار “مسكيلياني” للنشر ودار “رشم” للنشر، والأدب الليبي بمناسبة هذا الترشيح. كما قدّم النعاس شكراً خاصاً لزوجته بهذا الإنجاز عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، ولكل أصدقائه الشعراء والكُتّاب فكتب:

“شكراً ريما زوجتي العزيزة، المرأة التي لا أعرف ما أفعل في هذه الدنيا من دونها، لا أعرف الكتابة بدونكِ. شكراً للشاعر سالم العالم، الرجل الذي كان له الفضل الكبير أن يقرأ مسوّدة الرواية ويتصل بي اليوم التالي ليخبرني “أنت إنسان تافه، لكنني لم آتِ من أجلك، جئتُ من أجل الرواية”، ضحكتُ يومها، لكن سالم العالم عمل كل ما في استطاعته أن تصل الرواية لمن يتبناها، شكراً لشوقي العنيزي المحرر الرهيب والمثقف الخطير والناشر الحريص، ولأنني شكرتُ شوقي، عليّ أن أشكر تونس، بلدي الثانية، والتي تُعد أحد أماكن الرواية الرئيسية، شكر لأسرة مسكيلياني، على عملهم الجد وثقتهم وبراعتهم، شكراً لدار رشم السعودية لتبنيها الكتاب.

أشكر مو مصراتي، الكاتب والمحرر الملهم، فقد ساعدتني تعليقاته وآراءه في المُضي قُدماً، أشكر العم جمعة وملاحظاته. والفنان الرائع ياسين السويح، على تصميمه شخصية “الميلّو” على أحسن وجه، كما تخيلتها. حمراء من الخجل. شكراً لأصدقائي الطيبين والملاعين والرائعين ولقُرّائي، أعرفهم واحداً واحداً، ممتن لكم”.

ومحمد النعاس كاتب وقاص وصحفي ومحرر ليبي، صدرت له مجموعة دم أزرق القصصية (2019)، وشارك في كتاب شمس على نوافذ مغلقة.

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