الصين تُغيّر نهاية فيلم نادي القتال بشكلٍ كلي

قامت السلطات الصينية بتغيير فيلم نادي القتال، الذي يُعد واحداً من أشهر الأفلام التي عُرضت في تسعينات القرن الماضي.

حيث اختتمت الصين الفيلم بشاشة سوداء تظهر قبل بدء الانفجارات في الفيلم، وكتب عليها النهاية التي تقول: إنّ الشرطة اكتشفت المؤامرة واعتقلت المجرمين، وأرسلت دردن إلى مستشفى الأمراض العقلية.

وأشارت الرسالة لدور الأدلة التي قدّمها تايلر في مساعدة الشرطة على اعتقال المجرمين، قبل انفجار القنبلة.

تعديل السلطات الصينية في النهاية جاء بعد إضافة الفيلم لمنصة البث الصينية، تينسنت فيديو.

من جانبه سخر مؤلف الرواية التي بُنيت عليها أحداث الفيلم من النهاية، حيث نشر تغريدةً على تويتر قال فيها هذا رائع الجميع يحصلون على نهاية سعيدة في الصين، يا له من أمر رائع، لم أكن أعرف العدالة تفوز دائماً، ولم ينفجر شيء.

يُذكر أنّ النهاية الأصلية للفيلم تقوم على قتل البطل إدوارد نورتون الأنا الآخر تايلر دردن، بينما تنفجر قنبلة في الخلفية وتدمر المبنى المقابل.

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