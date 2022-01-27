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شام الملا غاضبة من سوزان نجم الدين لنشرها صورة والدها بالمرض

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّرت شام الملا ابنة المخرج الراحل بسام الملا، عن غضبها من نشر الفنانة سوزان نجم الدين صورةً تجمعها بوالدها وهو في مرحلة المرض.

وطلبت من سوزان حذف الصورة بشكلٍ فوري، وقالت إنّ والدها كان يرفض نشر صوره وهو بحالة المرض، وأنّ العائلة أعطت تعليمات للجميع بعدم نشر صوره أثناء المرض، لأنّه لم يكن يرغب أن يراه الجمهور بهذا الوضع.

واستجابت النجمة السورية لطلب ابنة ملك مسلسلات البيئة الشامية، حيث قامت بحذف الصورة دون أن تُعلّق على الموضوع.

يُذكر أنّ بسام الملا توفي قبل عدّة أيام عن عمرٍ يناهز 66 عاماً، وشُيّع جثمانه في دمشق يوم الاثنين الماضي.

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قناة 218 الليبية

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