فراس إبراهيم ينسحب من مسلسل كسر عظم بشكل مفاجئ

قالت الشركة المنتجة لمسلسل “كسر عظم”، إنّ الفنان السوري فراس إبراهيم انسحب من المسلسل الذي كان سيَلعب بطولته رفقة الفنان محمود نصر، بعد عدّة أيام من بدء التصوير.

وأكد الفنان السوري هذا الانسحاب من خلال حذفه الصورة التي جمعته بمحمود نصر، والتي نشرها على حسابه الرسمي في إنستجرام.

ولم يكشف الطرفان عن الأسباب التي دفعت فراس إبراهيم للانسحاب من المسلسل الذي يُسلّط الضوء على الصراع الطبقي في سوريا، في ظل الحرب الطاحنة التي تمر فيها البلاد.

ومسلسل كسر عظم من إخراج رشا شربتجي وبطولة محمود نصر، عبد الهادي الصباغ، خالد القيش، لورا أبي أسعد، كاريس بشار وغيرهم.

يُذكر أنّ فراس إبراهيم شارك مؤخراً بمسلسل وثيقة شرف الذي يُعرض حالياً على منصة وياك، ويشارك فيه نخبة من نجوم الدراما السورية أمثال سلوم حداد، أمل عرفة، أيمن رضا، وفاء موصللي، سوزان نجم الدين وغيرهم.

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