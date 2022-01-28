بعد الإعلان عن شريحة Exynos 2200: هذه هي النتائج المعيارية لهاتف Galaxy S22 Ultra!

وبعد انتظار دام طويلاً، أزاحت شركة سامسونج النقاب عن شريحتها الخاصة Exynos 2200 SoC وعلى الفور بدأت نتائج هاتف Galaxy S22 Ultra على منصات اختبارات الأداء في الظهور على الإنترنت.

حيث نشر المُسرب الشهير Ishan Agarwal تغريدة جديدة على موقع تويتر يدّعي فيها معرفته بالنتائج المرجعية لهاتف Galaxy S22 Ultra المدعوم بشريحة سامسونج الجديدة Exynos 2200 على أشهر منصات اختبارات الأداء، مثل GeekBench و AnTuTu و GFXBench.

النتائج المعيارية لهاتف Samsung Galaxy S22 Ultra

بناءً على تغريدة Agarwal فلقد تمكن هاتف Galaxy S22 Ultra من تسجيل 1108 نقطة في اختبار GeekBench المستند على أداء النواة الفردية، وتمكن من تحقيق 3516 نقطة في الاختبار المستند على أداء تعدد النوى.

بالإضافة إلى ذلك، فلقد تمكن الهاتف من تسجيل 965.874 نقطة في اختبار AnTuTu وسجل 109 إطار في الثانية في اختبار GFXBench Aztec ruins (Normal).

الأمر طبيعي للغاية أن يتم تسريب النتائج المعيارية لبعض الهواتف الذكية قبل أن يتم إطلاقها بشكل رسمي، وهذا يرجع لحقيقة أن جميع الشركات المُصنعة تهتم باختبار أجهزتها الجديدة قبل طرحها والإعلان عنها.

ويبدو أن نتائج هاتف Galaxy S22 Ultra وجدت طريقها إلى منصات اختبارات الأداء الأكثر شهرة. على الرغم من كشف شركة سامسونج لشريحة Exynos 2200 مؤخراً، إلا أنها لم تصرّح بسرعة تردد وحدة المعالجة المركزية أو وحدة المعالجة الرسومية.

وبالنتيجة، أثارت الشركة مخاوف العديد من الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على الهاتف بعد إطلاق، وتعتقد بعض المصادر أن شركة سامسونج لم تكن مستعدة تماماً للإعلان عن شريحة Exynos 2200 ولكن الضغط التي تتعرض له من الجمهور العاشق للتكنولوجيا والمصادر التقنية هو ما دفعها للتسرع للإعلان عنها.

للتذكير، العديد من التقارير كانت قد أكدت على أن شركة سامسونج لن تكشف النقاب عن شريحة المعالجة الجديدة إلا أثناء حدث الإعلان عن سلسلة Galaxy S22، وهذا يعني شهر فبراير القادم.

خلال الإعلان عن الشريحة الجديدة، قالت شركة سامسونج بأنها اعتمدت على تقنية معالجة الطباعة الحجرية EUV 4nm لتحقيق أفضل كفاءة طاقة ممكنة.

بالفعل جاءت الشريحة بوحدة معالجة رسومية جديدة باسم Samsung Eclipse 920 المبنية على معمارية AMD`s mRDNA 2. والتي تؤكد وعودها بالتفوق على جميع المنافسين في أداء الرسوميات.

تستخدم وحدة المعالجة المركزية نواة ARM Cortex X2 عالية الأداء ونوى Cortex A710 المتوازنة ونوى Cortex A510 عالية الكفاءة. وتدّعي الشركة الكورية بأن وحدة المعالجة العصبية الجديدة قادرة على توفير ضعف الأداء مقارنة بشريحة الجيل السابق.

بالعودة إلى وحدة المعالجة الرسومية الجديدة، فمن المفترض أن الشريحة الجديدة ستدعم تقنية تتبع الأشعة لمحاكاة الظلال والأضواء في الحياة الواقعية، كما وستوفر الدعم لتقنية VRS والتي تُعرف باسم التظليل المعدل والتي من شأنها تحسين التعامل مع المهام والحصول على عدد إطارات أعلى لتوفير تجربة لعب أكثر استقرارًا.