ابل تطلق تحديث iOS 15.4 التجريبي – وهذه أهم المزايا الجديدة!

قامت ابل بإطلاق تحديث iOS 15.4 التجريبي الجديد ويبدو أنه يضم عدداً من المزايا والخصائص الجديدة بخلاف ما كان عليه تحديث iOS 15.3 الذي يركز بشكل أساسي على حل مشكلات الأداء والثغرات الأمنية.

ما الجديد في تحديث iOS 15.4 ؟

Face ID تعمل مع كمامة الوجه

إذا كنت ترتدي كمامة على وجهك وتود فتح قفل الايفون بواسطة تقنية التعرف على الوجه فلا مشكلة في ذلك مع تحديث iOS 15.4 والذي بات يدعم هذا على هواتف ايفون 12 و ايفون 13 وكذلك مع ارتداء النظارات الطبية.



ميزة التحكم الشامل Universal Control

هي ميزة كانت ابل قد أعلنت عنها حتى قبل إطلاق تحديثات iPadOS 15 و نظام ماك macOS Monterey وهي تتيح للمستخدم نقل الملفات والتنقل بين شاشة الايباد وجهاز ماك باستخدام لوحة مفاتيح أو فأرة واحدة. ستكون هذه الميزة متاحة على أجهزة الايباد و ماك مع تحديث iPadOS 15.4 و macOS Monterey 12.3.

وجوه تعبيرية جديدة

سوف تضم التحديثات القادمة عدداً من الوجوه التعبيرية الجديدة التي يزيد عددها على 70 وجهاً وبعضها مرفق في الصورة التالية.

iCloud Keychain

الآي كلاود Keychain هو نظام إدارة كلمات المرور على أجهزة ابل، ومع تحديث iOS 15.4 و iPadOS 15.4 أضافت ابل قسم لكتابة الملاحظات مع معلومات تسجيل الدخول.

خاصية SharePlay في تطبيق الموسيقى

سوف تتمكن من الاستماع إلى المقاطع الصوتية مع أصدقائك في الوقت الفعلي من خلال خاصية SharePlay التي أضافتها ابل حالياً لتطبيق الموسيقى.



مزايا أخرى ..

إمكانية إضافة وثيقة الحصول على لُقاح كورونا إلى تطبيق الصحة.

ويدجت لـ بطاقة ابل الائتمانية Apple Card يعرض لك رصيد البطاقة.

تحديث iOS/iPadOS 15.3 سوف يتم إطلاقه هذا الأسبوع، بينما ستستمر ابل في إطلاق المزيد من الإصدارات التجريبية لتحديث iOS/iPadOS 15.4 حتى شهر مارس المقبل على الأرجح.