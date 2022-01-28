اكتشاف مثير بمجرة درب التبانة.. جسم غريب يصدر وميضًا مستمرًا

أعلن علماء أستراليون عن اكتشافهم لجسم غريب يصدر وميضًا مستمرًا في مجرة درب التبانة.

رصد الطالب تايرون أودوهيرتي التابع لجامعة كيرتن الأسترالية هذا الجسم لأول مرة من خلال تلسكوب وأسلوب جديد طوره بنفسه.

وقالت عالمة الفلك ناتاشا هيرلي ووكر إن الجسم المكتشف استمر في الظهور والاختفاء لساعات عدة خلال رصده ومتابعته، ووصفت الأمر بالشيء غير المعروف، حيث لم يسبق لعلماء الفلك رؤية شيء في السماء يقوم بما يقوم به هذا الجسم الغريب.

وأشار علماء الفلك إلى أن هذا الجسم يصدر قدرًا كبيراً من موجات الطاقة لمدة 18 دقيقة متتالية، وقالوا إن توثيق الأجسام التي تصدر طاقة في الكون يعدّ أمرًا عاديًا، لكن الأمر غير العادي هو الاستمرار في الوميض لأكثر من دقيقة.

وتمكن العلماء من تقدير مسافة بعد الجسم الغريب عن الأرض بأربعة آلاف سنة ضوئية من خلال الاعتماد على مجموعة من البيانات التي أخذت خلال سنوات عدة، وهذا ما جعله يحظى ببريق لا يصدق، وقوة مجال مغناطيسي كبيرة.

ورغم الغموض المحيط بالجرم الغريب والذي قد يكون شيئًا لم يرصد من قبل؛ إلا أن بعض العلماء يتوقعون أن يكون نجمًا بروتونيًا أو قزمًا أبيض.

وأكدّت ناتاشا هيرلثي ووكر أن الكشوفات الجديدة ستُساعد علماء الفلك على تحديد طبيعة هذا الاكتشاف، سواءً كان حدثًا فريدًا من نوعه أو شيئًا متواترًا لم يُكتشف من قبل.

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