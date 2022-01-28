وفاة الموسيقار السوداني بشير عباس

فقد الوسط الفني السوداني الموسيقار بشير عباس، الذي توفي عن عمرٍ يناهز 82 عامًا.

ونعى مجلس السيادة السوداني الموسيقار، الذي أثرى الساحة الفنية بالألحان الرائعة التي قدمها خلال مسيرته.

وقال المجلس السيادي إن الفنان الراحل يعد واحدًا من رواد الموسيقى السودانية، ووصفه بـ”الشخص المثقف الذي ساهم في نشر الثقافة السودانية على مستوى العالم”.

من جهةٍ أخرى، نعت ابنة الفقيد ألحان والدها، من خلال منشور على صفحتها في “فيس بوك”، أكدت فيه وفاة والدها بعد معاناته مع المرض الذي لم يمهله طويلاً، وأشارت إلى أن والدها الذي توفي في دبي؛ سيُدفن في مسقط رأسه حلفايا الملكوك.

ويعد الفنان المولود عام 1940 واحدًا من أهم الموسيقيين في تاريخ السودان، حيث بدأ مسيرته من خلال انضمامه للأوركسترا الفنية التابعة لإذاعة أم درمان، قبل أن يُسافر للخارج ويبدأ في نشر فنه.

يذكر أن الموسيقار الراحل تعاون خلال حياته مع عدد كبير من الفنانين أمثال عبد العزيز محمد داوود، عائشة الفلاتية، زيدان إبراهيم، إنصاف فتحي، وقدم خلال مسيرته العديد من المقطوعات أهمها “نهر الجور، أمي، آسيا، ألحان، ونبتة”.

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