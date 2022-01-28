نفوق أكبر ذكر للغوريلا في العالم

أعلنت حديقة حيوان أتلانتا الواقعة بولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأميركية عن نفوق ذكر الغوريلا “أوزي”، والذي يعدّ الأكبر سنًا في العالم.

وذكر بيان من داخل الحديقة أن “أوزي” نفق عن عمر 61 عامًا، في حين لم يعرف سبب النفوق، إلا أنه عانى من فقدان الشهية منذ الخميس الماضي، وتورم في الوجه، وهزال، وعدم القدرة على تناول الطعام أو الشراب.

ويعد “أوزي” ثالث غوريلا معمرة في العالم بعد الأنثيين “فاتو” البالغة من العمر 64 عامًا والتي تعيش في حديقة حيوان برلين، و”هيلين”، 63 عامًا، التي تنتمي لحديقة حيوان لويسفيل بولاية كنتاكي.

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