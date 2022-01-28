ميزة جديدة تنبّهك عند التقاط “سكرين شوت” لمحادثاتك على “فيس بوك”

كشف مارك زوكربيرغ عن إطلاق تحديث لماسنجر سيجلب معه ميزة تنبيه المستخدمين عندما يقوم الطرف الآخر بأخذ لقطة شاشة للمحادثة.

وقال المدير التنفيذي لشركة “ميتا” إن المستخدمين سيَتلقون إشعارًا بشكلٍ فوري عند قيام أحد الأشخاص بأخذ لقطة شاشة لمحادثتهم.

وأشار إلى أن التحديث الجديد سيشمل المحادثات المشفرة من طرف لآخر، وسيجلب ملفات GIF وملصقات ووجوه جديدة لهذه المحادثات.

وشارك مؤسس “فيس بوك” صورةً توضيحية من خلال نشره لقطة شاشة لمحادثة مشفرة تجمعه بأصدقائه، وتظهر فيها بعض الملفات الجديدة من GIF.

يذكر أن ميزة التنبيه عند التقاط لقطة شاشة تعدّ من الميزات المنتظرة لدى عدد كبير من المستخدمين الذين طالبوا بها منذ مدة طويلة.

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