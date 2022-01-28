الوسط الفني الليبي يفقد “وردته”

فقد الوسط الفني الليبي الفنانة خديجة إبراهيم الكاديكي “الفونشة” التي توفيت اليوم الجمعة عن عمر يناهز 87 عامًا بعد صراعٍ مرض ألم بها.

وانطلقت رحلة الفنانة “الفونشة” المولودة في منطقة الصابري في مدينة بنغازي عام 1935 في خمسينيات القرن الماضي من أحياء مدينة بنغازي، حيث اعتادت على إحياء حفلات الأفراح التي قدمت من خلالها العديد من الأغاني الشعبية.

وأطلقت على الراحلة ألقاب عدة منها لقب الفونشة نسبة لوالدتها السيدة حوراء الورفلي والوردة الليبية الذي أطلقه عليها الجمهور الليبي، بالإضافة إلى لقب “بهجة الأغنية الشعبية”، الذي أطلقه عليها الصحافي محمد أحمد العنزي.

تميزت الفونشة بأدائها المميز في الأغنية الشعبية الليبية، وتنوعت أغانيها ما بين العاطفية والوطنية، حيث قدمت في بداية السبعينات أول شريط كاسيت لها، حيث تضمن مجموعة من الأغاني كعليه يا قلبي صبرك خير قليل الخير خذا حبي مايل للغير، سليم ريشهن ماهن أعدم مازالن وغيرها من الأغاني.

واشتهرت الراحلة بأغنيتها الوطنية عزيزة والعزة بالله عندك جاه عليك يا بلادي ما شاء الله التي أطلقتها في العام 1977، وحققت انتشاراً كبيراً في ليبيا.

وتعاونت الوردة الليبية، خلال مسيرتها الفنية، مع عدد كبير من شعراء الأغنية الليبية كالشاعر الغنائي عبد الحميد مساعد الحاسي، وساهمت من خلال أغانيها في حفظ التراث الشعبي الليبي، كما حظيت بمحبة الجمهور الليبي بفضل قلبها الكبير الذي كان يتسع للجميع، إضافة إلى أنها نالت العديد من الجوائز والتكريم.

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