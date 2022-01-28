الآن بات ممكناً إضافة علامة مائية على مستندات Google Docs

أعلنت شركة جوجل مؤخراً عن دعم تطبيق معالجة الكلمات الخاص بها Google Docs لميزة رائعة وفي غاية الأهمية وهي ميزة القدرة على إضافة علامة مائية على المستندات.

هذه الميزة من شأنها أن تسمح للمستخدم بالقدرة على إضافة علامة مائية أو نصوص للصور إلى المستندات الخاصة بهم، على سبيل المثال “Confidential” أو “Draft” أو بالعربية “سري” و “مسودة” والعديد من العلامات المائية الأخرى الخاصة بهذا الشأن.

وأكدت جوجل أنه بمجرد إضافة العلامة المائية الجديدة على المستند، فسوف تظهر هذه العلامة في جميع صفحات المستند أو الوثيقة بشكل فردي.

علاوة على ذلك، سوف يحتفظ محرر مستندات جوجل بأي علامة مائية تم إضافتها مُسبقاً عند استيراد مستندات من مايكروسوفت وورد. وستعمل التقنية في الاتجاه المعاكس أيضاً.

البعض يعتقد أن ميزة إضافة علامة مائية إلى مستندات جوجل هي ميزة مبالغ فيها قليلاً. ولكن بالرغم من ذلك، فإمكانية إضافتها بمثابة عملية سهلة جداً ولا تلتزم سوى بضع نقرات.

كل ما عليك فعله هو النقر فوق قائمة “Insert” من الأعلى ثم قم بتحديد أي علامة مائية ترغب بها من القائمة المنسدلة. ستلاحظ حينها ظهور لوحة جديدة على الجانب الأيمن، مع علامات تبويب منفصلة للنصوص والعلامات المائية للصور.

وكذلك يمكنك إما كتابة العلامة المائية النصية الخاصة بك وتحديد نمط الخط الذي ترغب به وإعدادات التنسيق الأخرى مثل الحجم وتحديد الاتجاه “أفقياً أو عمودياً” وتحديد مستوى شفافيتها، وهكذا قد انتهى الأمر.

إذا كنت تعتمد على أدوات Google Workspace والتي من بينها محرر مستندات جوجل، فربما وأنك لاحظت أن الشركة قامت بإضافة العديد من المزايا الجديدة خلال الآونة الماضية.

في شهر أكتوبر الماضي، اكتسبت قائمة الإدراج ميزة ربط الملفات والاجتماعات، ووضع علامات على الأشخاص، وإدراج الجداول في المستند أصبحت تجربة سهلة للغاية.

في شهر أغسطس، سبقتها ميزة الردود المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعتمد على سياق الحديث من أجل الرد على التعليقات.

أيضاً حصل محرر مستندات جوجل على ميزة حظر التعليقات الغير مرغوب فيها وخيار “Add page break before” والذي وصل بالفعل إلى تطبيق الهاتف الذكي الأسبوع الماضي.