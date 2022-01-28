طبيبة روسية تحذر من استخدام هذه الأدوية عند علاج كورونا

حذّرت الطبيبة الروسية المختصة بأمراض المناعة، ماريا بولنر، من تناول الأدوية الخاصة بتقوية المناعة عند اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا، حيث قالت إن تناول هذه الأدوية قد يؤدي لمشكلات عديدة.

وذكرت أنها تؤدي إلى حدوث استجابة مناعية لا يمكن السيطرة عليها، بسبب أن خلايا المناعة في خلايا الجسم عدوًا، مما يدفعها لإثارة عاصفة السيتوكين؛ الأمر الذي يؤدي لتدهور صحة المريض وارتفاع درجة حرارة الجسم، وفي بعض الحالات حدوث الوفاة.

وأشارت الطبيبة إلى أن الجسم يدافع عن نفسه بعد الإصابة بكورونا من خلال تنشيط آلية وقائية تؤدي لحدوث ارتفاع في حرارة الجسم، التهاب الحلق، سعال، واحتقان في الأنف.

ودعت الطبيبة الروسية الأشخاص المصابين بكورونا إلى أخذ قسط من الراحة، وشرب الماء، وتناول الأدوية المضادة لهذه الأعراض، واللجوء إلى الطبيب في حال استمرت الأعراض لأكثر من خمسة أيام.

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