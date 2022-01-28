بيْع لوحة لمعلم الرسم بعصر النهضة ساندرو بوتيتشيلي بسعر قياسي

أعلنت دار سوذبيز للمزادات عن بيع لوحة رجل الآلام لمعلم الرسم في عصر النهضة الفنان الإيطالي ساندرو بوتيتشيلي بسعر قياسي وصل لـ 45,41 مليون دولار.

وقالت دار المزاد إنها أجرت المزاد في نيويورك يوم الخميس 27 يناير، وإن شخصين شاركا فيه من خلال الهاتف حيث قاما بالمزايدة بمقدار 100 ألف دولار في كل مرة.

ولفتت إلى أن المبلغ فاق توقعاتها، حيث توقعت بيع اللوحة بسعر يصل إلى 40 مليون دولار.

وأكدت الدار الشهيرة على أن هذه اللوحة ثالث أغلى لوحة لرسام من عصر النهضة تباع في مزادٍ علني.

وتمثل لوحة رجل الآلام رسم بورتريه على خلفية سوداء للمسيح الذي يظهر بنظرة عميقة مع إكليل الشوك، وبحسب الخبراء؛ فإن الفنان الإيطالي رسم اللوحة في الخمسينيات من عمره.

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