عباس النوري يصف منى زكي بالعبقرية.. وهذا رأيه ببسام الملا

أكد الفنان السوري عباس النوري من خلال لقاء إذاعي، عدم اقتناعه بكافة الانتقادات التي وُجهت لفيلم أصحاب ولا أعز، وبرر الأمر بعدم استناد الانتقادات لقواعد معرفية أو علمية.

ودعا الأشخاص الذين يهاجمون ما تُقدمه نتفليكس لتقديم إنتاج منافس لها عوضاً عن الانتقادات، وقال إنّ رقابة الجمهور تكون في كثير من الأحيان أقسى من الرقيب الفني.

ووصف بطلة الفيلم الفنانة المصرية منى زكي بالعبقرية، ودعا للاطّلاع على القضايا الموجودة في محاكمنا والتي تؤكد الانحدار الكبير الموجود في المجتمع.

وأكد أنّ جميع الفنانين العرب محمين باستثناء الفنانين السوريين العاملين في الداخل، وأشار إلى أنّ المنصات الإلكترونية ستقضي على التلفزيون بمرور الوقت.

وتطرق الفنان المشهور بدور أبو عصام في مسلسل باب الحارة لوفاة بسام الملا مخرج العمل وقال: إنّه لا يملك شهادة جامعية لكنّه يملك خبرة كبيرة اكتسبها من الممارسة حتى أصبح الإحساس شهادته، وطالب بتدريس تجربته في الأعمال الشامية، وأكد عدم وجود منافس له حتى الآن.

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