آبل تحقق إيرادات قياسية في الربع الأول من العام 2022

أعلنت شركة آبل الأميركية عن تحقيقها مبيعات قياسية في الربع الأول من العام 2022 المنتهي يوم 25 ديسمبر 2021، حيث حققت رقمًا قياسيًا بالإيرادات وصل لـ 123,9 مليار دولار، بفضل نمو المبيعات بنسبة 11% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبررت الشركة الارتفاع الضخم بالإيرادات بارتفاع نسبة مبيعات هواتف آيفون والتي وصلت قيمتها لـ71,6 مليار دولار ، بالإضافة لتحقيق قسم الأجهزة القابلة للارتداء والماك والخدمات مبيعات قياسية، حيث حققت أجهزة الماك مبيعات بقيمة 10,9 مليارات دولار ، في حين وصلت مبيعات الأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة المنزلية لـ 14,7 مليار دولار أريكي، أما قطاع الخدمات؛ فقد شهد نموًا بنسبة 24%، ومبيعات بقيمة 19,5 مليار دولار.

وأكدت الشركة، في تقريرها، تراجع مبيعات أجهزة آيباد بنسبة 14% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2021، وبررت الأمر بالإمداد الضعيف لقطع الأجهزة في الفترة الماضية.

يذكر أن آبل حققت خلال الربع الأول من العام الجديد صافي دخل وصل لـ34,63 مليار دولار ، وأعادت 27 مليارًا للمساهمين.

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