شاومي تكشف عن فأرة مناسبة لعشاق الألعاب

رفعت شركة شاومي الصينية النقاب عن فأرة جديدة، مناسبة لعشاق الألعاب، أطلقت عليها Gaming Mouse Lite.

وتُروّج الشركة الصينية للفأرة الجديدة من خلال عمرها الافتراضي، الذي يصل لـ80 مليون نقرة بفضل المفاتيح التي طورتها شركة TTC.

وزودت شاومي هذه الفأرة بزرين رئيسيين، وإضاءة RGB، طارة، وزرين جانبيين.

وتتميز الفأرة الجديدة باحتوائها على المستشعر البصري Pixart 3327، ومعالج Arm الذي يقوم بمعالجة البيانات، وزمن الاستجابة الذي يصل لأقل من واحد مللي في الثانية.

وأكدت شاومي قدرة فأرتها على مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP54، وبوجود بطارية تجعلها تعمل لعدّة ساعات.

ولم تكشف الشركة الصينية عن موعد طرح الفأرة الجديدة في السوق العالمية، ولا عن سعرها.

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