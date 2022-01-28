سرطان الفم أسبابه وأعراضه

بيّنت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان أن سرطان الفم ورم خبيث يظهر بالتجويف الفموي كبطانة الخدين اللسان، الحنك، الشفتين، الغدد اللعابية، والفك.

وأكدت الجمعية الألمانية وجود مجموعة من العوامل التي تؤدي إليه كالتدخين، شرب الكحول، الإصابة بالفيروس الورم الحليمي، والعوامل الوراثية.

وأشارت الجمعية الألمانية لوجود مجموعة من العوامل التي تدل على الإصابة به، كالعشور بصعوبات في البلع، نزيف اللثة، ظهور تقرحات تستمر لأكثر من أسبوعين، ظهور بقع حمراء أو بيضاء في الفم، فقدان الشهية والوزن، ظهور رائحة كريهة للفم، وخدر في الوجه.

ودعت الجمعية الألمانية لاستشارة الطبيب فور ظهور هذه الأعراض، من أجل الحصول على العلاج المناسب لها ومنع تطورها.

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