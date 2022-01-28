سلمان خان ينال جائزة شخصية العام بحفل جوائز Joy Awards

فاز الفنان الهندي المشهور سلمان خان بجائزة شخصية العام، في النسخة الثانية من جوائز Joy Awards.

وحضر النجم الهندي للعاصمة السعودية من أجل استلام جائزته، التي تسلمها من المستشار تركي آل شيخ بالحفل الذي أقيم يوم 27 يناير الجاري في بوليفارد الرياض.

وقال الفنان الهندي في كلمته التي ألقاها على المسرح، إنّ الحلم هو أهم شيء بالنسبة للإنسان، لأنّه يجعله يتحلى بإصرار كبير للوصول لأهدافه، ودعا الجميع للتمسك بأحلامهم والدفاع عنها.

يُذكر أنّ سلمان خان جلس في الحفل بجانب نجم هوليوود جون ترافولتا، الذي نال جائزة مدى الحياة في الحفل الذي حضره عدد كبير من النجوم والفنانين والمبدعين من كافة أنحاء العالم.

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