رحيل الفنان المغربي عبد القادر البدوي

فقد الوسط الفني المغربي الفنان عبد القادر البدوي، الذي توفي اليوم الجمعة عن عمرٍ يناهز 88 عاماً بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.

ونعت الهيئة العربية للمسرح الفنان الكبير الذي توفي في المستشفى العسكري في الرباط، كما نعاه عدد كبير من زملائه في الوسط الفني.

ويُعد الفنان المولود في طنجة عام 1934 واحداً من أهم المسرحيين في تاريخ المغرب، حيث أسس مع شقيقه عبدالرزاق مسرح البدوي الذي شكّل انطلاقة لعدد كبير من النجوم المغاربة.

وقدّم عبد القادر البدوي خلال مسيرته مجموعة كبيرة من المسرحيات أبرزها الهاربون، العاطلون، بيوت من زجاج، البخيل، مطربة الحي، المتقاضون، المصيدة، وصية الثعلب، بين الطبيب والمحامي، بالإضافة لتقديمه للتلفزيون سلسلة نماذج بشرية، وسلسلة نافذة على المجتمع.

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