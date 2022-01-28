مصطفى شعبان ينشر صورة من كواليس مسلسله الجديد

شوّق الفنان المصري مصطفى شعبان جمهوره لمسلسله الجديد دايماً عامر، من خلال صورة من كواليس العمل نشرها على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام.

ومن المتوقع أن يبدأ الفنان المصري تصوير مشاهده في المسلسل خلال الأيام القادمة في الغردقة، تمهيداً لعرضه في الموسم الرمضاني القادم.

وسيجمع مسلسل دايماً عامر نخبة من نجوم الدراما المصرية، أمثال أحمد الشامي الذي سيشارك مصطفى شعبان البطولة، كريم عفيفي، لبلبة، ميرنا نور الدين، ومحمد ثروت.

ومسلسل دايماً عامر من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وكان مصطفى شعبان قد ظهر في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل ملوك الجدعنة، الذي جمعه بعدد من النجوم مثل عمرو سعد وياسمين رئيس وغيرهم.

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