آبل.. تحديث يدعم فتح القفل باستخدام Face ID حتى عند ارتداء الكمامة

كشفت شركة آبل الأميركية خلال الإصدار التجريبي لنظام التشغيل IOS 15.4 عن ميزة إلغاء القفل عند ارتداء الكمامة من خلال التعرف على الوجه.

ومن خلال التحديث الجديد؛ لن يكون المستخدمون بحاجة لرفع الكمامة عند فتح القفل باستخدام Face ID كما في السابق، لأن الجهاز سيكون قادرًا على التعرف عليهم فورًا من خلال التعرف على المنطقة المحيطة بالعين.

وكان خيار إلغاء القناع مع ارتداء يعمل مع Apple Watch أما حاليًا؛ فلن تكون بحاجة لـ Apple Watch ، حيث سيعمل إصدار القناع مع Apple Pay ويمكن استخدامه لمصادقة تطبيقات الطرف الثالث.

وقالت الشركة إن Face ID لن يعمل سوى مع أجهزة IPhone 12 والإصدارات الأحدث منها ك 12 mini أو 12 Pro أو 12 Pro Max أو iPhone 13 أو 13 mini أو 13 Pro أو 13 Pro Max.

ويتوقع أن تكون الاختلافات في أجهزة Face ID على مدار السنوات هي من جعلت الميزة تعمل مع الإصدارات الحديثة فقط.

يذكر أن ميزة Face ID موجودة في أجهزة آيفون منذ العام 2017.

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