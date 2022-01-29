الرئيس التنفيذي لواتس اب يلمح إلى قرب إطلاقه على الايباد

في مقابلة أجراها موقع The Verge التقني الأمريكي مع الرئيس التنفيذي لواتس اب أشار الأخير إلى أن المستخدمين يطالبون بتوفير نسخة من التطبيق على الايباد وأن شركته “تحب أن تفعل ذلك”.

الرئيس التنفيذي لواتس اب السيد “ويل كاثكارت” لم يحدد موعداً محدداً إلى إطلاق التطبيق على الايباد، رغم ذلك فإن الشركة حالياً لديها البنية الأساسية من أجل توفير التطبيق على الايباد.

حالياً يدعم واتس اب خاصية الأجهزة المتعددة والتي عند تفعيلها يمكن تشغيل حساب الواتس اب على أكثر من جهاز في آن واحد دون الحاجة إلى اتصال هاتفك بالإنترنت.

الآن يمكنك تشغيل واتس اب على نسخة الويب أو نسخة سطح المكتب وإرسال واستقبال الرسائل بشكل عادي دون أن يكون الهاتف متصلاً بالإنترنت بالضرورة كما كان معتاداً.

واتس اب ليس التطبيق الوحيد التابع لشركة ميتا الغير متواجد على الايباد، هناك أيضاً تطبيق إنستاغرام الذي لا يزال موجوداً على الايفون فقط دون الايباد.

الحديث عن تطبيق واتس اب للايباد يُثار بين الحين والآخر لكنها لا تغدو في كل مرة محض تكهنات وشائعات، وتلك هي المرة الأولى التي يتم التصريح حول الأمر على مستوى رسمي.

بالنسبة إلينا، نتوقع أن يصدر التطبيق للايباد خلال وقت ما في عام 2022 الجاري.

إذا كنت تبحث عن بدائل واتس اب جيدة يمكنها العمل بكفاءة على الايفون والايباد معاً، يمكنك تجربة تطبيق تيليجرام أو سيجنال وكلاهما يوفران كافة المزايا الموجودة في واتس اب وأحياناً أكثر.