الموت يُغيّب الخبير المالي العربي أحميدة العربي

شيع الأهالي بمقبرة مدينة هون الأستاذ والخبير المالي العربي أحميدة العربي عن عمر ناهز 71 عامًا، بعد مرض ألم به لم يمهله طويلاً.

ويعد العربي المولود في العام 1951 أحد أعيان ومشايخ هون وأحد أبرز كوادرها وخبرائها الماليين، فضلاً عن أنه أحد رواد العمل التطوعي، وهو أحد مؤسسي مهرجان الخريف السياحي الدولي بهون والذي ترأس دورته الأولى والثانية في عامي 1996 و1997 بجانب ترأسه للجنة الأهلية للمهرجان نفسه لمدة عشر سنوات متواصلة؛ ليصبح بعده متابعًا مدليًا بتوجيهاته للجيل الذي تسلّم من بعده والذي كان مواصلاً لهم حتى الدورة الماضية الـ 25.

كما أن الراحل أحد أبرز أعضاء الجمعية العمومية لنادي الإخاء بهون وأحد أبرز أعضاء ومؤسسي فرقة هون للمسرح حيث ألف العديد من المسرحيات وهو عضو بارز في منسقية المؤسسات الأهلية بهون.

شغل العربي العديد من المناصب طيلة مشواره المهني والعملي، حيث عمل كمراقب مالي بالمعهد العالي للميكانيكا والكهرباء وأمينًا للمؤتمر الشعبي الأساسي هون، فضلاً عن عدد من الوظائف التي تقلدها بمصرف منطقة طرابلس ومشروع الفرجان الزراعي ووزارة المالية بالجفرة، ليختتم مسيرته الوظيفية كمدير إدارة المالية بالمصرف الريفي ومن ثم نائبًا للمدير قبل أن يتولى منصب المدير العام ويشغله لثلاث سنوات.

وتفرغ الراحل، بعد أن بلغ سنّ التقاعد، لحياته الخاصة قبل أن يُفارق الحياة تاركًا خلفه سيرة طيبة وعطرة في ميادين العمل التطوعي والأهلي.

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