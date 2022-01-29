تسريب الصورة الترويجية لحدث Samsung Unpacked يؤكد على موعد الكشف عن سلسلة Galaxy S22!

تم تسريب الصورة الترويجية الخاصة بحدث Samsung Unpacked القادم في شهر فبراير المقبل من أجل الإعلان عن سلسلة هواتف Samsung Galaxy S22.

الصورة الترويجية تأتي إلينا من مصدر موثوق للغاية وهو Evan Blass وإذا حاولت أن تلقي نظرة عن كثب إلى الصورة الترويجية فسوف تتأكد بنفسك أن موعد الحديث سيكون يوم 9 فبراير المقبل.

هذا هو التاريخ الذي نتوقعه جميعاً، على الرغم من أن بعض المصادر كانت تؤكد على أن الحديث سيكون يوم 8 فبراير، ولكن يبدو أن هذه التقارير لم تكن دقيقة للغاية.

على كل حال، ستلاحظون أيضاً أن الملصق الترويجي استخدم حرف “S” بحجم كبير وهو أمر متوقع نظراً لأننا جميعاً في انتظار الإعلان عن سلسلة Galaxy S22 وهي إحدى أكثر سلاسل الهواتف شهرة واستخداماً في جميع أنحاء العالم.

استخدمت سامسونج شعار “The Epic Standard” والذي يعني بالعربية “المعيار الملحمي” وبجانبه تم ذكر “Galaxy Unpacked” في نفس الملصق.

علاوة على ذلك، ذكرت الصورة أن موعد إطلاق الحدث سيكون في تمام الساعة الثالثة مساءًا ولكننا غير متأكدين من المنطقة الزمنية التي تشير إليها – نعتقد أن التوقيت المُشار إليه هو توقيت الصين.

بناءً على التسريبات السابقة، فمن المتوقع أن ينعقد الحدث في تمام الساعة السابعة صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ والعاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية والرابعة مساءًا بتوقيت وسط أوروبا والثالثة مساءًا بتوقيت جرينتش.

خلال الحدث ننتظر من الشركة الكورية أن تعلن لنا عن سلسلة Galaxy S22 والتي تتألف تشكيلتها من ثلاثة هواتف وهي Galaxy S22 و +Galaxy S22 و Galaxy S22 Ultra.

بالإضافة إلى مجموعة الهواتف، من المُرجح أن سامسونج تعتزم إطلاق جهاز لوحي رائد وهو Galaxy Tap S8 Ultra أو من الممكن أن يتم الإعلان عن ثلاثية السلسلة بأكملها.

للتذكير، تابلت Galaxy Tap S8 Ultra هو الحاسوب الوحيد الذي يحتوي على نوتش للكاميرا الأمامية، بينما كل من Galaxy Tap S8 و +Galaxy Tap S8 ليسوا كذلك.

لا نعلم مما إذا كانت تخطط الشركة للإعلان عن أجهزة أخرى ضمن نفس الحدث أم لا. ولكن على الأقل لدينا 6 أجهزة جديدة نتطلع لرؤيتهم خلال هذا الحدث.