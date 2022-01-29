الطلاب في بلد الحضارات يفترشون الأرض لأداء الامتحانات

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار صورة مؤلمة لمجموعة من طلاب مدرسة أم النخيل الواقعة في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار العراقية، وهم يفترشون الأرض أثناء أداء امتحاناتهم.

جلس الطلاب بالعراء وفي أجواء باردة، بشكلٍ متباعد، ولم يكن لديهم أي مقعد أو كرسي ليضعوا عليه ورقة الإجابة.

أثارت الصورة عاصفة من الانتقادات التي طالت المؤسسة التعليمية في العراق والقائمين عليها، وقال رواد مواقع الإنترنت إن هذه الصورة دليلٌ على الواقع المزري الذي وصلت إليه المؤسسة التعليمية في العراق الذي يعد واحدًا من أغنى دول العالم بالنفط.

وعبّروا عن أسفهم للحالة المؤلمة التي وصل فيها التعليم في بلدٍ كان مهدًا لعدد كبير من الحضارات منذ آلاف السنين، وتعاطفوا مع الطلاب الذين يسعون لنهل العلم، متجاهلين كل الظروف الصعبة.

يذكر أن معظم المدارس العراقية تعاني من نقص كبيرٍ في التجهيزات، كنقص عدد القاعات ومقاعد الجلوس؛ الأمر الذي يُعيق العملية التعليمية ويؤخرها.

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