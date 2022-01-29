دراسة جديدة.. شبكية العين قد تدل على النوبات القلبية

أظهرت دراسة جديدة لعدد من العلماء والباحثين عن دور شبكية العين في التنبؤ بالنوبات القلبية.

وقال الباحثون إنهم توصلوا لطريقة تساعدهم على اكتشاف هذا الأمر من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، حيث طوروا نظامًا يساعد على تحديد المرضى المرشحين للإصابة بالنوبة القلبية في العام المقبل.

وأشار الباحثون إلى أهمية التقنية الجديدة في الحدّ من الوفيات المبكرة التي تحدث بسبب أمراض القلب والنوبات القلبية المفاجئة، مؤكدين على أهمية هذا الاكتشاف.

وقال الباحثون إن فحص شبكية العين، بشكل مستمر؛ سيُساعد على الكشف عن أمراض القلب ومعالجتها بشكل مبكر، وقبل أن تهدد حياة الإنسان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية