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دراسة جديدة.. شبكية العين قد تدل على النوبات القلبية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت دراسة جديدة لعدد من العلماء والباحثين عن دور شبكية العين في التنبؤ بالنوبات القلبية.

وقال الباحثون إنهم توصلوا لطريقة تساعدهم على اكتشاف هذا الأمر من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، حيث طوروا نظامًا يساعد على تحديد المرضى المرشحين للإصابة بالنوبة القلبية في العام المقبل.

وأشار الباحثون إلى أهمية التقنية الجديدة في الحدّ من الوفيات المبكرة التي تحدث بسبب أمراض القلب والنوبات القلبية المفاجئة، مؤكدين على أهمية هذا الاكتشاف.

وقال الباحثون إن فحص شبكية العين، بشكل مستمر؛ سيُساعد على الكشف عن أمراض القلب ومعالجتها بشكل مبكر، وقبل أن تهدد حياة الإنسان.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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