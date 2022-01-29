يوتيوب تستعد لنسخ ميزة التعليق الصوتي من تيك توك

كشفت بعض التسريبات الواردة من شركة يوتيوب، عن استعداد الشركة الأميركية لاختبار ميزة تعديل التعليق الصوتي في الفيديوهات القصيرة التي أطلقتها تيك توك قبل فترة.

وستُتيح الميزة الجديدة المجال للمستخدمين ليقوموا بتعديل مقاطع الفيديو التي تبلغ مدتها دقيقة واحدة وتغيير التعليق الصوتي فيها بشكلٍ مباشر، ودون الحاجة لاستخدام تطبيقات خارجية للتحرير، حيث من المفترض أن تقوم الشركة بإضافة زر يُمكّن المستخدمين من تركيب مقاطع الفيديو وتعديل الصوت قبل رفعها.

وقال المسؤولون في موقع XDA-Developers إنهم عثروا على كود الإصدار التجريبي للميزة الجديدة التي ستبدأ يوتيوب في اختبارها.

يُذكر أن موعد طرح الميزة الجديدة لا يزال مجهولاً لأن يوتيوب لم تكشف عن أي خطط رسمية متعلقة بها.

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