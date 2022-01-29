عبد المجيد عبد الله يتألق في حفله الأول بموسم الرياض

أحيا الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله يوم أمس حفله الأول بموسم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا في العاصمة الرياض، حيث شهدت الحفل تقديم الفنان السعودي باقة من أغانيه الطربية القديمة والجديدة التي تفاعل معها الجمهور الحاضر بشكلٍ كبير.

ومن أبرز الأغاني التي قدمها عبد المجيد عبد الله في هذا الحفل، أغنية روحي تحبك، عايش سعيد، قله، يا ابن الأوادم، وغيرها من الأغاني.

ومن المقرر أن يحيي الفنان السعودي مساء اليوم 29 يناير حفله الثاني بموسم الرياض في المكان نفسه.

يذكر أن شركة روتانا عرضت منذ فترة لقاءً مع عبد المجيد عبد الله، كشف خلاله عن أسباب عدم إحيائه الحفلات الغنائية في الفترة الماضية.

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