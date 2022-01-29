ابل تطلق سماعات Beats Fit Pro في الأسواق العالمية – تعرف عليها

قامت ابل بإطلاق سماعات لاسلكية جديدة في السوق العالمي وهي سماعات Beats Fit Pro التي باتت متاحة حالياً الآن للطلب المسبق.

سماعات Beats Fit Pro تم إطلاقها لأول مرة في شهر نوفمبر الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهاهي الآن ابل تتيحها في المزيد من الدول.

يمكن الآن شراء السماعات من المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي كألمانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرهم، بالإضافة إلى سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية ودول عربية مختلفة كالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وغيرهم.

سماعات Beats Fit Pro متاحة الآن للشراء في مقابل 200 دولار أمريكي أو ما يعادل ذلك تقريباً بالعملة المحلية، مثلاً تتوفر السماعات للشراء في الإمارات العربية المتحدة بسعر 850 درهم إماراتي.

مميزات سماعة Beats Fit Pro

كما يشير اسمها، فإن السماعات موجهة بشكل أساسي إلى هواة ممارسة التمارين الرياضية والركض حيث يسمح لها التصميم المميز مع الإطار الزائد لها الذي يجعل السماعات تلتصق بالأذن وتثبت دون وقوع أثناء حركة الجسم والرأس.

تتشارك سماعات Beats Fit Pro مع سماعات AirPods Pro في العديد من المزايا مثل خاصية إلغاء الضوضاء Active Noise Cancellation، وخاصية الصوت المحيطي Spatial Audio مع خاصية تتبع الرأس.

أيضاً ستجد شريحة H1 لمعالجة الصوت والتقاط الأوامر الصوتية للمساعد الصوتي الشخصي سيري، ومقاومة الماء والتعرق بمعيار IPX4 وبطارية تدوم حتى 6 ساعات في الشحنة الواحدة، ويمكن شحنها أكثر من مرة من خلال علبة الشحن التي بدورها يتم شحنها بكابل USB C.

السماعات ستكون متوفرة في متاجر ابل الرسمية أو عبر متجرها الإلكتروني وكذلك لدى وكلائها المعتمدين، وهي متاحة بأربعة الوان مختلفة هي الأبيض والأسود والأوروجواني.

سماعات Beats Fit Pro من البدائل المميزة لسماعات AirPods Pro وهي أعلى في المواصفات مقارنة بسماعات Apple AirPods التقليدية، كما أنها متوافقة أيضاً مع أجهزة الأندرويد بجانب أجهزة ابل المختلفة.