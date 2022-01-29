“نار فارسية” تصل إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلن الكاتب والمترجم الليبي مأمون الزائدي، عن آخر الأعمال التي ترجمها مؤخراً، “نار فارسية” لتوم هولاند، وأن الكتاب سيكون متوفراً في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأشار الزائدي إلى مضمون الكتاب عبر صفحته على الفيس بوك، حيث تدور قصة الكتاب حول الصراع التقليدي في الأزمنة الغابرة بين بلاد الفارس وغريمتها اليونان في عام 480 قبل الميلاد.

وتتمحور الرواية القصصية حول القائد زركسيس ملك بلاد فارس، الذي غزا البر الرئيسي لليونان حيث كان ينبغي أن يكون نجاح حملته إجراء شكلياً، فلمدة 70 عامًا، بدا النصر حقًا مكتسبًا للإمبراطورية الفارسية وفي فضاء جيل واحد، اجتاحت الشرق الأدنى، وحطمت الممالك القديمة، واقتحمت المدن الشهيرة، وشكلت إمبراطورية امتدت من الهند إلى شواطئ بحر إيجة.

نتيجة لتلك الفتوحات، حكم زركسيس باعتباره أقوى رجل على هذا الكوكب ومع ذلك، بطريقة ما، وبشكل مذهل، تمكن اليونانيون في البر الرئيسي من الصمود ضد أكبر قوة استكشافية تم تجميعها على الإطلاق، وتم إرجاع الفرس إلى الوراء وظلت اليونان حرة.

ولو هُزم اليونانيون في سلاميس، لما خسر الغرب صراعه الأول من أجل الاستقلال والبقاء فحسب، بل لكان من غير المرجح أن يكون هناك كيان للغرب على الإطلاق.

ويضيف الكاتب الليبي عن كتاب “نار فارسية”، بقوله: “يصف كتاب المؤرخ البريطاني توم هولاند الرائع أول “صراع للإمبراطوريات” بين الشرق والغرب. ومرة أخرى يجد أوجه تشابه غير عادية بين العالم القديم وعالمنا اليوم. لا يوجد كتاب شائع منافس يصف مثله تلك الأحداث”.

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