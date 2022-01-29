تحديث MIUI 13 – شاومي تُطلق الواجهة الجديدة عالمياً لهذه الهواتف أولاً!

بجانب الإطلاق العالمي لسلسلة Redmi Note 11 فقد أعلنت شركة شاومي عن إطلاقها لواجهة MIUI 13 عالمياً. لقد تحدثنا بالفعل عن واجهة MIUI 13 سابقاً أثناء الإعلان عنها لأول مرة بجانب هواتف سلسلة Xiaomi 12. اليوم لدينا تحديث جديد يوضح مجموعة هواتف شاومي وريدمي المؤهلة للحصول على التحديث الجديد أولاً.

الهواتف المؤهلة للحصول على واجهة MIUI 13 أولاً

أدرجت شركة شاومي بشكل رسمي مجموعة هواتفها التي ستحصل على الواجهة أولاً خلال الربع الأول من العام الجاري. لذلك، بدءًا من اليوم وحتى نهاية شهر مارس، من المؤكد أن جميع هذه الهواتف سوف تتلقى الواجهة الجديدة خلال هذه الفترة الزمنية.

بالتأكيد شاومي تستهدف الإصدارات العالمية من مجموعة الهواتف وليست الإصدارات الصينية فقط. التحديث يتضمن ثمانية هواتف تحمل علامة شاومي التجارية، جنباً إلى جنب مع جهاز تابلت وحيد.

تشتمل هذه الأجهزة على كل من Xiaomi Mi 11 و Xiaomi Mi 11 Ultra و Xiaomi Mi 11i و Xiaomi Mi 11 Lite 5G و Xiaomi Mi 11 Lite وقد تم إدراج هاتف Xiaomi Mi 11T و Xiaomi 11T Pro و Xiaomi 11 Lite 5G NE والحاسوب اللوحي المعني هو تابلت Xiaomi Pad 5 وجميع هذه الأجهزة سوف تتلقى الواجهة في وقت ما خلال الربع الأول من عام 2022.

بالإضافة إلى هواتف شاومي، فقد أكدت الشركة على أن الواجهة الجديدة سوف تصل بالمثل إلى عدد كبير من هواتفها التي تحمل علامة ريدمي التجارية.

من بين هواتف ريدمي المؤهلة للحصول على الواجهة أولاً Redmi Note 11 و Redm Note 11S و Redmi Note 11 Pro و Redmi Note 11 Pro 5G ولكن هذه الهواتف ستحصل على الواجهة بشكل مُسبق، مما يعني أنها لا تتطلب تحديث.

أيضاً الهواتف الأخرى لعلامة ريدمي تشتمل على Redmi Note 10 و Redmi Note 10 Pro و Redmi Note 10 JE و Redmi 10 و Redmi Note 8 2021.

هذه هي مجموعة الهواتف التي تحمل علامة شاومي وريدمي التجارية التي ذكرتها الشركة الصينية والتي أكدت على أحقيتها بالحصول على واجهة MIUI 13 خلال الربع الأول من عام 2022.

لا داعي للقلق إذا لم يكن هاتفك من بينها، فمن المؤكد أن الموجة الثانية من الهواتف المؤهلة ستكون أكبر من الموجة الأولى، ولكن للأسف الشديد لا نعلم ما هو موعد تلقيها للتحديث الجديد.

كلمة أخيرة عن واجهة MIUI 13

حاولت شاومي التركيز على تحسين واجهة MIUI 13 بأكبر قدر ممكن. ومن ضمن الميزات الجديدة تأتي ميزة الشرط الجانبي كإحدى أهم المزايا التي تعزز من سلاسة الاستخدام أثناء التعامل مع تعدد المهام.

أيضاً ركزت شاومي على تحسين الواجهة من أجل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والتعامل مع ذاكرة الوصول العشوائي بشكل أفضل والتأكد من أن التطبيقات التي تعمل في الخلفية لا تستهلك الكثير من موارد الهاتف.