محمد عبده يستعد لطرح أغنية “كتير اشتقت”

يستعد الفنان السعودي محمد عبده لطرح أغنية جديدة من إنتاج شركة روتانا، سيطلق عليها كتير اشتقت.

ورّوج حسابا روتانا على تويتر للأغنية الجديدة من خلال نشره بوستر الأغنية، وعلّق عليه بالقول: كتير اشتقت قريباً على قناة روتانا في يوتيوب وعلى DEEZER.

وأغنية كتير اشتقت من كلمات منصور الشادي، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع عمرو عبد العزيز.

وحظي منشور الأغنية بإعجاب عشاق فنان العرب، الذين عبّروا عن شوقهم للاستماع للأغنية الجديدة.

يُذكر أنّ الفنان السعودي أحيا خلال الفترة الماضية عدة حفلات ناجحة، ضمن فعاليات موسم الرياض، شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً.

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