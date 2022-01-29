طفل أمريكي يكلّف عائلته 17000 دولار أثناء اللعب بهاتف أمه

أصيبت عائلة أمريكية تعيش في ولاية نيوجيرسي بصدمة كبيرة، عندما رأت طروداً من الأثاث من أحد مراكز وول مارت تصل لمنزلها بدون أن تطلبها.

وقالت الأم مادو كومار إنّها تفاجأت عندما قام عامل التوصيلات بإنزال الطرود، التي احتوت على أثاث بقيمة 17000 دولار بشكلٍ متتالي.

وحاولت الأم معرفة السبب الذي دفع المتجر إلى أن يرسل الطرود إليها، لتُفاجأ بقيام ابنها الصغير أيانش البالغ من العمر 22 شهراً بطلبها أثناء لهوه بهاتفها.

وقالت الأم إنّ ابنها دخل لموقع وول مارت وبدأ بالضغط على أزار شراء الأثاث، وقام بتحويل المبلغ من حسابها، وإنّها ستقوم بعد هذه الحادثة بوضع رموز قفل لهاتفها، وإزالة المعلومات المتعلقة ببطاقة الأمان منه.

يُذكر أنّ المتجر وعد العائلة بمعالجة الأمر، من خلال دفع استرداد لكل طرد تتم إعادته للمتجر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية