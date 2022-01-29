لمواجهة كورونا عليكم تناول المكسرات

أكد الطبيب الروسي ألكسندر مياسنكوف دور المكسرات في علاج فيروس كورونا، وقال الطبيب الروسي إنّ التطعيم يُعدّ الحل الأمثل لتجنب الإصابة بالفيروس التاجي، لكنّ المكسرات تقي من الإصابة بالمرض، وتُسرّع عملية الشفاء عند الإصابة.

وأشار ألكسندر مياسنكوف لوجود مجموعة من الأطعمة التي تُقلل الالتهاب بالجسم، من خلال خفض بروتين سي التفاعلي، وقال إنّ المكسرات تتصدر قائمة هذه الأطعمة.

وأكد الطبيب الروسي دور المكسرات في تقليل الكوليسترول الضار، والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ودعا ألكسندر مياسنكوف الناس للحصول على لقاح كورونا، وتناول المكسرات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية من أجل تحصين أنفسهم ضد الكورونا.

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