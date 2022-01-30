تسريب مواصفات خيارات التخزين في كل من Galaxy A53 و Galaxy A33!

بجانب سلسلة Galaxy S22 التي تستعد الشركة الكورية من أجلها طوال الفترة الماضية، من المتوقع أيضاً أنها تعمل على مجموعة من هواتف الفئة المتوسطة، وتحديداً Galaxy A53 5G و Galaxy A33 5G.

تستعد شركة سامسونج من أجل الكشف عن هاتفي Galaxy A33 5G و Galaxy A53 5G خلال شهر مارس، وذلك بسبب ظهور العديد من الشائعات المتعلقة بهما على الإنترنت خلال الفترة الماضية.

أحدث التفاصيل التي وصلنا إليها توضح لنا خيارات تكوين التخزين والذاكرة العشوائية في هذه الهواتف. بناءً على تسريب TechInsider فسوف يأتي هاتف Galaxy A53 5G على هيئتين: 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية + 128 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية. والخيار الثاني 6 + 256 جيجابايت.

يبدو أن الهاتف لن يأتي بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وهو ما يتعارض مع التسريبات السابقة التي أفادت بوجود متغير 8 جيجابايت. ولكن حتى قائمة الهاتف على منصة GeekBench كشفت عن وجود ذاكرة عشوائية 6 جيجابايت فقط – لذا يبدو أن هذه هي الحقيقة النهائية حول سعة الرامات في الهاتف.

الغريب في الأمر أن شركة سامسونج أطلقت هاتفي Galaxy A52 و Galaxy A52 5G بمتغيرات 6 و 8 جيجابايت من سعة الرامات، وبالتالي لا نعلم لماذا تراجعت الشركة عن هذا الخيار هذا العام.

السبب الوحيد المنطقي هو أنه ربما لم يتم بيع طراز 8 جيجابايت بشكل جيد من هواتف Galaxy A52 خلال عام 2021، وقررت سامسونج التراجع عن هذا التكوين.

على كل كال، سيتم توفر كل من Galaxy A53 و Galaxy A33 بنفس خيارات الألوان، والتي تشتمل على الأسود والأبيض والأزرق والبرتقالي.

لا توجد تفاصيل حول ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة بهاتف Galaxy A33، ولكن من المؤكد أنه سيأتي على هيئة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت.

تخطط سامسونج من أجل إطلاق كل من Galaxy A53 و Galaxy A33 إصدارات 5G خلال شهر مارس القادم، بمجرد أن تتلاشى أضواء سلسلة Galaxy S22 من على ساحة الشهرة.

من خلال قائمة هاتف Galaxy A53 5G على منصة اختبار قدرات الأداء، فلقد تبين أنه سيحتوي على معالج سامسونج الخاص Exynos 1200 SoC الذي يحمل الاسم الرمزي S5E8825.